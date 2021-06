El actor cómico Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, presentó su sanguchería en un enlace en vivo con el programa de Magaly Medina y habló sobre su decisión de retirarle su apellido a las hijas de su expareja.

“Fue una decisión muy difícil, me asesoré, he escuchado consejos tanto positivos como negativos. Lo hice más bien por ellas, porque están pequeñas y necesitan una identidad”, comentó el popular personaje a la cámaras de ‘Magaly TV: la firme’.

“No es que yo las haya dejado de amar, al contrario, mi amor por ellas crece más. Pero yo conozco a la familia de ella y yo quiero más adelante mi tranquilidad. No quiero que nadie me obligue o un juez, sino por mi voluntad propia continuar dándoles mi apoyo”, agregó ‘Robotín’.

Asimismo, ‘Robotín’ contó que su expareja se niega a reconocer sus errores y continúa diciendo que las pequeñas sí son sus hijas.

Incluso, le mostró unas pruebas intentando desmentir los resultados que le dieron en el programa de Andrea Llosa, pero ‘Robotín’ aclaró que se tratan de pruebas de hermandad y no de paternidad como corresponde.

“Ella (mi expareja) no asume la responsabilidad hasta ahorita, ella dice que sí son mis hijas, pese a las pruebas. No lo acepta ella”, señaló Alan Castillo.

Sin embargo, reconoció que puede seguir viendo a sus hijas de manera interdiaria y no duda en brindarles todo su apoyo.

“Yo no entro mucho a la casa, pero sí estoy con ellas. En ese aspecto ella no me niega eso, porque sabe que yo las amo un montón y me haría mucho daño no verlas”, sostuvo el popular ‘Robotín’.

