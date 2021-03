Pese a que hace unos meses descubrió que dos de los tres pequeños que creía sus hijos en realidad no lo eran, Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, decidió sorprender a la pequeña de tres años en el día de su cumpleaños.

Según las imágenes que mostró el programa de Magaly Medina, el popular personaje llegó acompañado de otros artistas para presentar un show afuera de la casa de la pequeña niña.

Robotín sorprende a su pequeña de tres años

“Este cumpleaños es muy diferente, es muy especial para ella. Es la primera vez que le hago una sorpresita así con mis compañeros del arte para ella, es la primera vez. Me siento bien porque la veo feliz”, comentó ‘Robotín’ ante las cámaras del programa ‘Magaly TV, la firme’.

Como se sabe, pese a que el actor callejero conoció que en realidad las dos últimas pequeñas no son sus hijas, él aseguró que continuaría al pendiente de ella porque “padre es el que cría”.

‘Robotín’ llora al hablar de sus hijas

Tras descubrir en el programa de Andrea Llosa que su esposa le es infiel desde hace varios años y que dos de sus hijos no eran suyos, Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, se presentó en el set de Magaly Medina para contar detalles de la tormentosa relación en la que vivía.

El querido personaje plateado contó que nunca llegó a estar enamorado de su pareja, pero que decidían continuar juntos debido a sus hijos.

“Los dos hemos fallado como pareja, yo he tratado de no fallar nunca como padre y jamás lo haría. A pesar de todo, a pesar de que las pruebas han salido lo que yo no quería, jamás me voy a desprender de mis amores, que lo sepa ella, su familia y todo el mundo, yo jamás me voy a desprender de mis hijas, porque nadie puede entender el dolor que siento”, expresó entre lágrimas ‘Robotín’.

