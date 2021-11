Rodrigo Cuba decidió romper su silencio y se refirió por primera vez ante una cámara de televisión sobre la escandalosa ruptura que protagonizó junto a Melissa Paredes, quien fue ampayada besando a un bailarín de “Reinas del Show”.

El futbolista brindó una entrevista en exclusiva al programa Teledeportes, en donde no solo brindó detalles de sus proyectos en el ámbito laboral sino también sobre los difíciles momentos que atravesó durante su proceso de separación de la actriz.

El ‘Gato’ Cuba explicó por qué decidió guardar silencio luego de que su separación se volviera un caso mediático en los programas de espectáculos.

“Uno siempre busca cuidar al máximo su privacidad, a su familia y en mi caso era cuidar al máximo a mi hija. Creo yo que el evitar hablar, el evitar declarar algo era por el cuidado de mi hija, que no se expusiera todo esto. Y consideraba que lo mejor para mi hija era no hablar, era guardar silencio y que se solucione por la vía legal todo el tema”, señaló el futbolista.

Tras lograr firmar una conciliación con la protagonista de la telenovela “Ojitos Hechiceros”, Rodrigo Cuba consideró que buscará vivir plenamente esta nueva etapa de su vida en todos los sentidos.

“Adaptarse lo más rápido que se pueda a esta nueva rutina, a esta nueva vida y disfrutarla al máximo. Creo que para ello uno también debe concentrarse 100% a su trabajo”, acotó.

Por su parte, Jorge Cuba, padre del futbolista explicó por qué Rodrigo decidió abandonar el club Universidad César Vallejo para sellar su pase al club Sport Boys. “Es de conocimiento público que luego de este proceso de tenencia por su hija, Rodrigo tiene la necesidad de quedarse en Lima. La prioridad es el lado humano, su futuro está en un equipo de Lima”, añadió.

El ‘Gato’ Cuba finalmente consideró que la llegada del 2022 significa nuevas oportunidades para esta nueva etapa de su vida.

“Es un año de una etapa distinta de mi vida y creo yo que todo cambio siempre viene con cosas positivas en el ámbito laboral que es siempre destacar, pero considero que ser mejor persona es más importante”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO:

El día que Melissa Paredes habló sobre una infidelidad

Melissa Paredes afirma que perdonaría una infidelidad de su esposo Rodrigo Cuba. (Fuente: América TV)