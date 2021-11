Rodrigo Cuba contó al programa Teledeportes cómo afrontó su situación como padre tras ver al ampay de su aún esposa Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda. El futbolista aceptó que la prensa lo buscaba para que se pronunciara sobre este episodio, sin embargo dio las razones de su silencio televisivo.

“Siempre mis decisiones van a ir en torno al bienestar de mi hija. Más allá de si me incomó o no (que me buscara la prensa) , creo que uno siempre busca cuidar su privacidad y su familia y en mi caso era cuidar al máximo a mi hija. El bienestar para Mía era no hablar, era guardar silencio y que todo se resolviera por la vía legal”, dijo el ‘Gato’ Cuba.

Recordemos que el nuevo futbolista de Sport Boys prefirió no dar su versión de los hechos en la televisión, solo emitió comunicados y por medio de su defensa legal. De otro lado, fue Melissa Paredes quien habló de lo sucedido en el programa donde trabajaba: ‘América Hoy’.

“Como dice mi papá, se llevó un buen acuerdo con la tenencia de Mía”, agregó Rodrigo Cuba.

“Considero que ser mejor personas es más importante”, explicó tras señalar que da lo mejor de sí en su carrera futbolística.

Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba llegaron a una conciliación en una notaría del distrito de San Isidro.

Según señaló la abogada de Melissa Paredes, Patricia Simmons, la presentadora de televisión le dejó el departamento a Rodrigo ‘Gato’ Cuba para que su hija no pase por un proceso judicial.

“La tenencia es compartida y no se le ha privado al padre de nada. Respecto al departamento, se le ha dejado al padre y se le ha reconocido a Melissa (Paredes) una pequeña porción a pesar que es un bien social”, explicó la mujer de leyes.

“Él (Rodrigo ‘Gato’ Cuba) interpuso una demanda de tenencia exclusiva, pero nosotros no queremos que la niña pase por un proceso judicial y como madre, ella no desea eso para su hija. Ella decidió dejarle el departamento al señor y el menaje de la casa para así terminar con el proceso y tener paz”, añadió.

