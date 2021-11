Tras el escándalo que generó la reciente separación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, Ethel Pozo habló sobre aquellos padres que intervienen en las relaciones de sus hijos, pese a que ellos ya son mayores de edad.

Tal es el caso de Jorge Cuba, quien después del ‘ampay’ de Melissa Paredes, en todo momento estuvo asesorando a su hijo hasta conseguir la conciliación y la tenencia compartida de su pequeña hija.

“En el inmenso amor que sentimos por los hijos podemos caer en este descontrol emocional y querer meternos para ayudar ¿No?”, comentó en un inicio la conductora de ‘América Hoy’.

“En una relación de dos, si eres mayor de edad, decides tú. Ojalá no sigamos viendo estos casos porque los hijos deben de crecer independientes y ellos mismos tomar las decisiones”, agregó Ethel Pozo.

Finalmente, la hija de Gisela Valcárcel puso como ejemplo su vivencia personal y aseguró que su madre no se mete en sus problemas personales.

“En mi caso también (sus padres respetan), mi mami no se mete. Obviamente me ha criado con valores, con pilares y me deja decidir a mí”, señaló la conductora del programa matutino.

Rodrigo Cuba romperá su silencio sobre ‘ampay’ de Melissa Paredes

El futbolista Rodrigo Cuba finalmente accedió a una entrevista exclusiva con el programa ‘Teledeportes’ y contará toda la verdad sobre la situación que vivió tras el ampay de su exesposa Melissa Paredes con su bailarín Anthony Aranda.

Recordemos que el nuevo futbolista de Sport Boys prefirió no dar su versión de los hechos en la televisión, solo emitió comunicados y por medio de su defensa legal. De otro lado, fue Melissa Paredes quien habló de lo sucedido en el programa donde trabajaba: ‘América Hoy’.

“Mientras uno sea honesto siempre hay justicia. Uno siempre busca cuidar al máximo su privacidad. Es un momento duro donde uno tiene que armarse de valor”, dijo en el avance del programa que se emitirá este domingo en ‘Teledeportes’ a las 6:30 p.m.

