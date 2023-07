El futbolista Rodrigo Cuba descartó haber retomado su relación sentimental con la madre de su última hija, Ale Venturo, sin embargo, reveló que la sigue amando.

En una reciente entrevista, el exesposo de Melissa Paredes mencionó que se lo seguirá viendo con la empresaria, ya que solo cumplen con sus deberes como padres.

“Primero somos papás y tenemos que velar por el bienestar de nuestra hija, siempre nos van a ver juntos, somos papás y tenemos responsabilidades y soy un fiel creyente que mientras nos llevemos bien, nuestra hija va estar bien”, señaló para Trome.

Asimismo, el deportista reafirmó que sigue teniendo sentimientos por la modelo y no teme expresarlo. “Ahorita estamos en una relación de padres, no estamos en una relación de pareja, es evidente que yo sí la amo, y que me encanta, no tengo por qué negarlo, se lo he dicho a ella 20 mil veces, no tengo ningún problema”, indicó.

Respecto a las razones por las que se habría separado de Venturo, el popular ‘Gato’ Cuba sostuvo que como ser humano puede tener “decisiones acertadas y equivocadas”. “Creo que mientras sepas reconocer tus errores y busques solucionarlos de la mejor manera, al final uno tiene que estar tranquilo si trata de ser la mejor persona posible”, declaró.

