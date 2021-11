Contundente. El conductor Rodrigo Gonzáles le dedicó algunas palabras a Magaly Medina, presentadora de ‘Magaly Tv La Firme’, durante la emisión de su programa ‘Amor y fuego’. La situación se produjo luego que la popular ‘urraca’ asegurara que algunos sienten “envidia” de su “buena audiencia”.

“Todo tengo, tengo patita de rata, de verdad... Los enemigos han surgido, así como cuando el desagüe se sale, todas las ratas están por ahí, qué tal envidia les debe dar que nuestra audiencia sea buena, sea firme y de verdad le arda a quien le arda”, indicó en su momento, luego que Gonzáles criticara la asistencia de la periodista a las corridas de toros.

“La felicidad se nota, todo fluye y se ve cuando una persona la pasa bien, está enamorada, cuando a una persona le va bien, es feliz con su show, con sus resultados, con sus seguidores”, señaló en su momento ‘Peluchín’.

En este contexto, indicó que no tiene “nada que envidiar” pues actualmente tiene “el programa más visto” de Willax Tv, canal por el que se emite su programa. Además, le recomendó a Medina “aterrizar”.

“Lo que hace la Magaly, a los que no están de acuerdo con ella, la que la evidencian, los llama envidiosos”, expresó. No, no tengo nada que envidiar. Estoy con un churrazo, soy el programa más visto de mi canal, tengo auspiciadores para dar y regalar, tengo una familia que me ama, amigos que adoro (…) aterriza, que la caída te va a doler”, puntualizó.