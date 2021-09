A través de sus redes sociales, Magaly Medina se mostró sorprendida al mostrar el lujoso regalo que le hizo llegar Andrés Hurtado con motivo de agradecerle todo el cariño que le tiene a sus hijas.

“Hoy es noche de sorpresas. Miren la carterita Gucci, auténtica, que me ha llegado. ¿Saben quién me la mandó? Se caen patas arriba ¡Andrés Hurtado!”, expresó Magaly muy asombrada.

Luego continuó con: “¿Andrés, tienes fiebre? ¿Has chequeado tu temperatura? ¿Todo bien? No sé por qué me la regala, pero me lo merezco ¿no? Te la acepto”.

Magaly Medina queda en shock al recibir regalo de Andrés Hurtado: una carísima cartera Gucci

MUY AGRADECIDO POR EL CARIÑO HACIA SUS HIJAS

En su cuenta de Instagram Andrés Hurtado manifestó que el regalo es por el apoyo que le brinda Magaly a sus hijas.

“Simplemente una forma de ser agradecido por tanto cariño que le da una gigante a mis hijas, cual padre con sentimiento debe ser agradecido. Gracias por aceptar un detalle a tu altura”, escribió el popular Chibolín.

En la página web de la marca, podemos encontrar el catálogo de estas carteras modelo Marmony, el cual tiene un precio de 1.950 euros, lo que equivale en soles a 9507.17

TE VENDES POR UNA CARTERA

El popular ‘Peluchín’, utilizó unos minutos de su programa para recordarle a Magaly las burlas que hacía con las personas que recibían regalos de personajes de la farándula.

“Me parece que va en contra de lo que ella predica en cámaras. Pero cuando lo hace ella es divertido, si lo haría otra diría ‘yo no aceptaría jamás que nadie me regale nada porque eso coacciona mi libertad de opinión’” , comentó Rodrigo.

Luego continuó con: “te acuerdas todo lo que dijo cuando me fui al box de Farfán y dijo ‘yo no me vendo por una botella de whisky, pero por una cartera Gucci sí”.