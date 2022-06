Rodrigo González anunció que entrevistará a Melissa Paredes en su programa ‘Amor y Fuego’ para este jueves 16 de junio al aire y sin grabaciones previas.

MIRA AQUÍ: Esposa de Miguel Araujo enfurece y pide a hinchas que no solo esperen resultados buenos

“Por primera vez una entrevista fuera de su cancha, en un escenario donde no le han reído las gracias, osea no en ‘América Hoy’, es un escenario neutral. Me ha dicho que quiere hablar con nosotros antes de salir al aire y no, no va a ser así porque nosotros llegamos y salimos al aire. Vamos a hablar al aire, Melissa”, reveló ´Peluchín’.

Recordemos que Rodrigo González no estuvo de acuerdo con el estilo de la entrevista que le hizo Ethel Pozo a Melissa Paredes para el programa ‘América Hoy’.

La entrevista que Ethel Pozo le hizo a Melissa Paredes en mayo no solo captó la atención de los televidentes, sino también de algunas figuras de la farándula local como es el caso de Rodrigo González, quien a través de su cuenta personal de Instagram opinó de la conversación que mantuvieron las excompañeras de “América Hoy”.

“Aquí estamos, mis amores, he leído sus comentarios, me decían que estaban haciendo una oración para que se dé esta conexión en directo. ¿Cómo se llama este show de la hipocresía?”, se le escucha decir mientras graba su televisor, donde se ve en directo la entrevista de Ethel a la modelo.

La figura de Willax TV también resaltó varios detalles sobre el escenario en el que se dio la entrevista. “Me encanta la puesta en escena. El cuadrito atrás, perfecto, la reina sin corona, ella en su casa con su propio cuadro, qué tal ego. Ella también pone los dibujitos (de su pequeña), ahí casual”, comentó entre risas el conductor de “Amor y Fuego”.

LO MÁS VISTO:

Mamá de Yoshimar Yotún pidió a los hinchas que sigan apoyando a la selección peruana

Exnovia de Gerard Piqué rompe su silencio sobre el jugador: “Yo puedo hablar cuando quiera” (VIDEO)

Andrea San Martín envía mensaje tras perder a su bebé: “Estoy más tranquila”

Luis Fonsi puso nerviosa a Jazmín Pinedo tras invitarla a su concierto en Lima (VIDEO)

Esposa de Miguel Araujo enfurece y pide a hinchas que no solo esperen resultados buenos