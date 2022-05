En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González tuvo duros criticas hacia Anthony Aranda, el popular Activador, quien es pareja de Melissa Paredes. El conductor de TV aseguró que al bailarín ya no lo llamarán para formar parte de Esto es Guerra.

“¿Cuándo vuelves a Esto es guerra? Mira que Fabio Agostini te ha estado reclamando, ¿estás bien del pie? ¿Vuelves?”, fue la pregunta que le hizo la reportera al bailarín, quien dejó entrever que sí volvería a EEG.

Ante estos comentarios, el popular Peluchín arremetió contra Aranda, afirmando que ya pasó de moda y que no lo llamarán a EEG.

“Ya pasó y ya la vimos, porque ahí no hay una, hay dos ridículos... Otra cosita que no entiendo de la bendecida y el bendecido, es por qué dice él: ‘tú sabes que no puedo declarar’. Él no sabe que Peter tiene un mecanismo, te necesito para hacer show, bulla... Vienen a hacer bulla, una vez que hacen bulla, cada cacho a tu rancho, ya la bulla ya la hiciste, no te van a volver a convocar”, expresó Rodrigo.

Rodrigo arremete contra Mario Irivarren: “Si te tratas con Christopher Gianotti, que te devuelva la plata”

Durante la emisión del programa, Gigi Mitre aseguró que Mario Irivarren debe de llevar una terapia adecuada, para que no vuelva a cometer los mismo errores.

“Va venir otro que le haga lo mismo y mario va seguir, por más que haya estado con las chicas más lindas de la televisión, pero hay que tener un nivel de amor propio...”, comentó Gigi.

Ante estos comentarios, el popular Peluchín no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra Christopher Gianotti, quien en su cuenta de Instagram dice ser coach ontológico

“También si se trata con Christopher Gianotti... que te devuelva la plata....”, expresó Rodrigo González.