Rodrigo González se tomó unos minutos de su espacio “Amor y Fuego” para referirse a las recientes declaraciones Anthony Aranda, quien salió a desmentir a la nana que cuidaba a la hija de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“El vino acá. No puedo decir que la vi a ella entusiasmada, pero él sí. Muy que la miraba, que la observaba y yo dije ‘este señor qué tiene’, porque ella es una mujer casada, por qué la mira tanto”, dijo la nana a las cámaras de “Amor y Fuego”.

Frente a estas declaraciones, Anthony salió al frente y aseguró que demandaría la empleada del hogar, pues aseguró que nunca estuvo en casa de Melissa Paredes.

Rodrigo González enfatizó que el último que debe salir a hablar debería ser el bailarín, además dijo que duda que prospere la demanda que entablaría Aranda contra la nana.

“Aquí el último que tendría que meter su cuchara es el ‘gato activador’, pero es el primero que ha salido a amenazar con demandar a la nana, yo no creo que prospere eso. En todo caso, sinvergüenza es poco, a este no le importa nada más que seguir estirando un poco los cinco minutos de mal ganada fama”, dijo en su programa de Willax TV.

“Ahora se dice que lo ha contratado Daniela Darcourt, si tiene talento va a poder seguir teniendo trabajo porque el trabajo no se le va a negar a nadie, pero (qué) caradura puede resultar este tipejo, el nivel de oportunismo que está demostrando… cuando ya la suerte está echada, el silencio es lo único que te favorece, pero parece que él no se está dando cuenta de eso”, acotó.

Para Rodrigo, Anthony Aranda amenazó a la nana para seguir dando de qué hablar. “Cómo hace para seguir dando de qué hablar, amenaza con demandar a la nana Miriam que acaba de perder su trabajo, y que él sabe que algo de cierto debe haber porque sino no hubiera terminado en la camioneta como terminaron. No dejes a la nana como mentirosa, visto lo visto, no te pases de caradura”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba hacen divertido reto viral en Tik Tok

Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba hacen divertido reto viral en Tik Tok null