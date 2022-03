Dorita Orbegoso continúa afrontando un momento difícil luego de denunciar nuevamente al padre de su hijo por violencia psicológica. Tras ser captada llorando desconsoladamente mientras se retiraba de la comisaría de San Isidro, la modelo compartió un breve pero profundo mensaje con sus seguidores.

“Ella por siempre dirá: ‘yo puedo con esto’ aún y con lágrimas en los ojos”, posteó la exbailarina en una de sus historias de Instagram.

En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre arremetieron contra Pablo Donayre, la expareja de Dorita, por las fuertes frases e insultos que habría lanzado contra la modelo.

“De verdad que el nivel de violencia que tiene hacia ella, veo difícil una conciliación (...) si él realmente ha creído que todo lo que hace Dorita o su trabajo es sucio, pues él en su cabecita podrá pensar ‘le voy a quitar a mi hijo’”, comentó Rodrigo González.

Luego continuó con: “Decirle esto a alguien no tiene nunca, nunca, nunca, no normalicemos eso porque dicen ‘yo te lo digo porque al final soy el padre de tu hijo, yo te lo digo porque te he querido, yo te lo digo porque en el fondo te quiero hacer reaccionar’, nadie que te habla de esta manera, nadie que te dice esas palabras, nadie que te veja, que te maltrata, que te insulta, que te minimiza, que hace esto, pero ni el 30% de esto, te puede haber querido ni siquiera algún día, o sea, este tipo es una porquería, esa es mi opinión personal”.