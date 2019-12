Rodrigo González utilizó su cuenta de Instagram para opinar sobre Pedro Loli y su aparición en el programa de Gisela Valcárcel, donde, entre lágrimas, dijo estar afectado por las recientes acusaciones de infidelidad.

Fiel a su estilo, el exconductor de televisión se burló tanto del cantante de cumbia como de la conductora de ‘El dúo perfecto’, aduciendo que suele “alcahuetear” a sus invitados.

“¿Vieron ese perdón público a su esposa después de 2 semanas y media? Gallese, al menos, se puso los pantalones y no culpó a nadie. ¿Pero decir ‘eso me pasa por confiado’? ¿Qué confiabas que no te iban a delatar?”, dijo entre risas el popular ‘Peluchín’.

Hay que recordar que en la última edición del programa de Gisela Valcárcel, Pedro Loli no pudo contener las lágrimas y dijo estar muy afectado por lo sucedido.

“Lamentablemente, soy una persona muy confiada y hay algunas personas que, de pronto, se aprovechan de eso y de mi amistad”, manifestó Loli.

Cabe señalar que el cantante de cumbia fue ‘ampayado’ junto a una joven, quien luego declaró haber mantenido una relación clandestina durante un año con él

Al ser consultado sobre este tema, Pedro Loli se mostró bastante nervioso y dio respuestas sin sentido al reportero del programa de Magaly Medina.

Rodrigo González se burló de Pedro Loli. (Imagen: Instagram)