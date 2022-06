Aclara todo. Iván Paredes, representante legal del presentador de TV Rodrigo Gonzáles, detalló EN VIVO cuáles fueron las razones por las que su patrocinado fue llevado a instancias judiciales años atrás.

El abogado rememoró los conflictos judiciales entre el popular Peluchín y Cathy Sáenz, Karen Schwarz, Lourdes Sacín y Susana Umbert, quienes lo denunciaron por los calificativos (”mata programas, chusca y mosca muerta”) que este les atribuyó en el pasado. Dichas denuncias ya fueron archivadas.

González se refirió a sus denunciantes, durante la última emisión de su programa, con comentarios no lesivos. Pese a ello, las afectadas buscarían no ser mencionadas por el conductor bajo circunstancia.

El presentador fue protagonista de una búsqueda policial efectuada por un grupo de agentes, la tarde de este tres de junio, quienes se movilizaron sin éxito a su domicilio y centro de trabajo.

Rodrigo González revela que demandará a Karen Schwarz y Cathy Saenz: “se me ha tildado de maltratador”

En la última edición de Amor y Fuego,Rodrigo Gonzálezreveló que estaría dispuesto en demandar a Karen Schwarz, Cathy Saenz, Lourdes Sacín y a Susana Umbert, pues han manchado su nombre, pues ella han generado titulares donde se le tilda de maltratador.

“Por recomendación de mi abogado Iván Paredes voy a dejar de defenderme y voy a comenzar a atacar también porque personas como Susana Umbert, Karen Schwarz, Lourdes Sacín y Cathy Saenz se han dedicado a generar titulares en mi carrera donde se me ha tildado de maltratador”, expresó Rodrigo González.

Luego continuó con: “¿Por decir mosca muerta, por decir mataprogramas, por decir chusca se me ha tildado de maltratador? Se le han dado medidas de protección como si fuera un delincuente, eso nomás pasa en nuestro país, mira lo que pasa en EE.UU”.

El conductor deslizó que las mencionadas deberán ”pagarle los daños y perjuicios” en su contra. “Como no me pudieron denunciar por difamación porque no lo había, porque era una opinión personal, fueron a través del Ministerio de Mujer a denunciarme por violencia de género”, puntualizó.