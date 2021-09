El conductor de televisión Rodrigo González afirmó, en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, que no renunciará a vacunarse contra la COVID-19 en Perú cuando el Gobierno disponga a la edad que corresponde, pese a haber sido inmunizado en Estados Unidos.

El popular ‘Peluchín’ dijo que recibió la dosis de la vacuna del laboratorio Johnson & Johnson cuando salió del país, y que no se siente protegido completamente de las variantes del coronavirus.

“Yo me he dado la Johnson & Johnson, no sé si te protege para todo, ojalá. Yo prefiero la Pfizer, pero es la que encontré, como yo no podía volver después de 21 días, dije que ya zámpame la Johnson & Johnson”, inició en el espacio que conduce en Willax.

Asimismo, dijo que, en caso salga información de la baja efectividad de la vacuna que se colocó en Estados Unidos, verá la forma de regresar para elegir otro laboratorio o esperar su turno en Perú.

“Cara rato actualizo si me protege, sino agarraré mi avión y grabaremos un par de días. Acá nos toca la nuestra, no tenemos porqué renunciar a nuestra vacuna”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO