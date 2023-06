En la última edición de Amor y Fuego, se difundieron imágenes de Ducelia Echevarría y Raúl Cárpena dándose apasionados besos. Esto ocasionó que Rodrigo González y Gigi Mitre comenten al respecto, ya que podría ser una táctica desesperada por levantar el rating de Esto es Guerra.

“No hubo que perseguirlos, no hubo que esconderse, no hubo que disfrazarse y no hubo necesidad de buscarlos. Ahí estaban los dos parados y con el mejor ángulo para que mis ‘Rodriguistas’ los graben de todas las tomas”, expresó Rodrigo González.

Luego continuó con: “¿No te parece raro? ¿Quién se lo cree? Aquí se lo vamos a decir, pues nadie. Ahora que ellos se han dejado ver de esa forma, me parece que es cortinita de humo”.

Recordemos que Como se sabe, Ducelia Echevarría está actualmente suspendida del reality, mientras que Raúl Cárpena sigue en competencia. Además, se ha evidenciado que el programa de Latina, está subiendo de rating, por lo que es un fuerte competidor.

Te puede interesar