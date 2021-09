La modelo uruguaya Romina Gachoy reveló, en el programa ‘Amor y Fuego’, que los hijos de la exactriz Angie Jibaja no quieren ver ni reunirse con su madre, y contó una experiencia que ocurrió el último fin de semana.

“Me llama mi amigo y me dice ‘amiga, escúchame, Angie está abajo, vino a saludar a G**’, yo lo que le digo es ‘amigo, habla, deciles que se alisten y que bajen para verla’, y me dice ‘pero por nada del mundo G** quiere bajar’”, expresó en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

De acuerdo con la esposa de Jean Paul Santamaría, los menores de edad terminan afectados tras reunirse con Jibaja.

“El problema es que cada vez que ellos se van con su mamá, vuelven mal, vuelven tristes, han vuelto llorando, y muchas veces nos han llamado por teléfono para decirnos ‘por favor, me quiero ir de aquí, no quiero estar acá, me siento mal’”, sostuvo.

Romina Gachoy también contó que su pareja intentó llegar a un acuerdo con la exactriz. Sin embargo, hubo negativa por parte de Angie Jibaja.

“Se le propusieron esas dos cosas: una, conciliar de manera que ella ponga el saldo o monto a pagar de la forma que ella considere; o sino la otra forma era que Jean Paul se haga cargo desde que está con los chicos, de por vida de ellos, que ella no tenga que pagar absolutamente nada, ¿me dejo entender? Ninguna de las dos cosas quiso, ella directamente no quiere conciliar, a ella le sirve tener este conflicto, este tema, para que cada vez que ella quiere, salga a hacer un show”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO