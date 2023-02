Rosángela Espinoza cobra 1800 dólares por show y tiene varios requisitos: “Hotel mínimo 4 estrellas”

Rosángela Espinoza volvió de Dubái y decidió viajar hasta Pucallpa para animar un evento. Varios de sus seguidores lograron registrarla desde su ingreso al show, y es que por ahora se estaría dedicando a este tipo de eventos.

Asimismo, Rosángela no solo fue con dos guardaespaldas sino que con siete que impedían que sus fans se tomaran fotos con la popular “Chica Selfie”. Pero, ¿cuánto cobra la influencer que estuvo más de un mes en Dubái y sorprendio a muchos por los lujos que mostró por redes sociales?

Según un informe emitido por ‘Amor y Fuego’, la modelo cobra el monto de 1800 dólares, es decir, aproximadamente 7 mil soles, lo cual no incluye IGV. Sin embargo, ese no es el único requisito que solicita la exchica reality para hacer un show en provincias. Ella tiene cuatro requisitos que deben cumplir los que la contratan, caso contario no aceptaría realizar su show.

Los 5 requisitos de la ‘Chica Selfie’ son los siguientes: Dos pasajes aéreos, hotel mínimo de 4 estrellas, el lugar donde será el evento debe contar con espacio con piqueo y bebidas donde pueda esperar la modelo, debe contar con seguridad y finalmente el pago es 50% adelantado y 50% antes que Rosángela salga al escenario.

