La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza, pasó la vergüenza de su vida al confundir la voz de la cantante Daniela Darcourt con la de su colega Yahaira Plasencia.

Todo ocurrió cuando le tocó participar en un reto donde debía escuchar una canción y adivinar qué artista la cantaba. La producción colocó la canción ‘Adiós amor’ de la salsera Daniela Darcourt.

Rosángela Espinoza la escuchó por un par de segundos y sonriendo, creyó adivinar quién la estaba cantando y respondió feliz: “¡Yahaira Plasencia!”.

A lo que la conductora Johanna San Miguel gritó: “¡No, no, no Daniela Darcourt! La que tuvo el lujo y privilegio de cantar el himno nacional en el partido (Perú vs. Uruguay) en el que ganamos. Un beso, Daniela, te queremos, te amamos, te adoramos”.

La combatiente se defendió aduciendo que las voces de ambas artistas se parecen: “Ay es que se parecen”. Mientras que María Pía Copello quiso calmar las aguas y dijo: “Bueno, ya se equivocó”.

