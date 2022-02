Luego de que ‘Esto es Guerra’ presentó un avance de la nueva temporada por sus diez años al aire, gran revuelo se ha generado entre sus seguidores por el posible regreso de algunos chicos reality que no se fueron en muy buenos términos.

Precisamente, uno de los personajes que rápidamente se pronunció en redes sociales fue Rosángela Espinoza, luego de que supuestamente la mencionaran durante el video promocional.

“1. El burro hablando de orejas. Ya no te acuerdas... 2. Sigo vetada por romper las reglas... cuáles? Si las reglas que tienen no son iguales para todos. De qué estamos hablando?”, escribió al inicio de una de sus historias de Instagram.

Rosángela Espinoza arremete contra Jazmín Pinedo en las redes sociales. (Fuente: Instagram @rosangelaeslo)

Asimismo, sobre la parte en que Jazmín Pinedo menciona que “ni siquiera puede entrar al canal”, la popular ‘Rous’ señaló que más difícil es conseguir que ella vuelva.

“3. No está difícil entrar al canal, más bien está difícil que me tengan nuevamente. 4. ¿Traicioné al programa? No, fue al revés. Me eliminaron injustamente”, agregó la exchica reality.

Pese a las críticas que hizo Rosángela Espinoza en contra del programa juvenil, aseguró que siempre estará agradecida por la oportunidad que le dieron.

“Todos los éxitos y que el rating sea bang con los jales que lleven”, sentenció la popular ‘Chica selfie’.

No quiere a Jazmín Pinedo en la conducción

Por otro lado, Rosángela Espinoza dejó en claro que no le gusta la opción de que Jazmín Pinedo sea la conductora del reality juvenil.

“Cierro con esto: no pongan a la china como conductora, no la quieren”, manifestó la influencer y modelo.

