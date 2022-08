La cantante y reina de “La Gran Estrella”, Ruby Palomino, aseguró que se encuentra en una nueva etapa de su vida y se ha dado otra oportunidad en el amor. Según contó, está saliendo con una expareja y todo marcha conforme a lo que esperaba.

“Mi corazón está floreciendo, estoy dándome una oportunidad, es un exenamorado, y no me venga con que, ‘con el ex no’, porque hay muchas cosas positivas”, contó la cantante a la producción de “La Gran Estrella”.

“Creo que cuando en el camino vuelves a cruzarte con alguien y ambos han ido aprendiendo cosas en el tiempo, entienden realmente de qué va todo. Estamos dándonos la oportunidad, uno no sabe lo que vaya a pasar, pero ambos estamos bien”, añadió.

Asimismo, no descartó que piense en el matrimonio, pero aseguró que primero quiere “vivir todas las experiencias”. “Si no funciona, pues no funcionó, pero quiero decir, ‘yo lo intenté, lo hice, lo entregué’. La vida está para vivirla, no para ponernos trabas”, reconoció la cantante.

Por otro lado, Ruby Palomino también se refirió a su participación en el programa “La Gran Estrella”. Según reveló, está aconsejando a sus participantes que den todo de sí y que respeten el escenario en todo sentido.

El programa “La gran estrella”, conducido por Gisela Valcárcel, llegará a su cuarta gala este sábado 27 de agosto. El reality podrá ser visto a partir de las 9 p.m. a través de la señal de América Televisión.

VIDEO RECOMENDADO

Yiddá Eslava y Julián Zucci sufren robo de equipos

Yiddá Eslava y Julián Zucci sufren robo de equipos