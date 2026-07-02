Said Palao volvió a referirse a su relación con Alejandra Baigorria luego de la controversia por el ‘ampay’ que protagonizó meses atrás en Argentina. Su respuesta llamó la atención, pues dejó entrever en qué momento quedó atrás la crisis.

El integrante de ‘Esto es Guerra’ asistió junto a su esposa al lanzamiento de la campaña ‘Agarra tu gringa’, en la Línea 1 del Metro de Lima. En el evento, el programa ‘Amor y Fuego’ le consultó sobre el estado de su matrimonio.

“Orgulloso de todo lo que estamos logrando, también lo que está logrando Ale y su hermano, genial, hemos conformado un grupo bonito los tres... obviamente agradecerles por la cobertura independientemente de las críticas”, manifestó.

El chico reality evitó profundizar en los cuestionamientos hacia Baigorria por mantenerse a su lado tras el ‘ampay’ y optó por enfocarse en el aspecto profesional.

“ No me gusta hablar de ese tipo de cosas, me estoy centrado en el tema laboral con Ale y con este lindo proyecto, a todos les deseo bendiciones ”, sostuvo.

Ante la insistencia de la reportera sobre si la confianza ya había regresado en la pareja, Palao respondió con evidente cansancio: “ Chicos ya, voy a tener que responderles todas las semanas lo mismo ”. Luego, ante la consulta “¿Lo pasado, pisado?”, respondió de forma contundente: “ Hace tiempo” .