La celebración por los 38 años de Pamela Franco estuvo acompañada de familiares y de su pareja, Christian Cueva. La cantante compartió en sus redes sociales momentos de la reunión, donde también mostró una camioneta negra que apareció cubierta con una tela antes de ser descubierta, lo que despertó comentarios entre sus seguidores.

Las publicaciones hicieron que varios usuarios asumieran que el vehículo había sido un regalo del futbolista.

La artista alimentó esas versiones al escribir en una de sus historias: “Gracias por todo. Juntos todo es más lindo y especial”.

Ante las especulaciones, el programa América Hoy se comunicó con Dilver García, amigo cercano de Pamela Franco, para conocer el origen de la camioneta. A través de un audio, descartó que Christian Cueva hubiera realizado esa compra.

“Pamela se ha comprado ese auto hace un mes, solamente que estaba esperando el momento. Se lo ha comprado a base de su esfuerzo y su trabajo, obviamente. Viene de amanecida, tras amanecida y es normal que haya querido comprarse eso”, afirmó.