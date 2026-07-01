La ceremonia de proclamación de los resultados oficiales de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, prevista para este jueves 3 de julio a las 11:00 a. m., contará con la participación de las organizaciones políticas que compitieron en el balotaje, sus personeros legales, los candidatos presidenciales e invitados especiales, informó el vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia.

El funcionario precisó que el acto protocolar se realizará una vez que concluyan las proclamaciones descentralizadas de resultados en todos los Jurados Electorales Especiales (JEE).

“Son invitados las organizaciones políticas que han participado en la contienda de esta segunda elección presidencial, los personeros legales, los candidatos y ciertos invitados que ellos quieran para este magno evento”, declaró Valdivia a la agencia Andina.

Ceremonia oficial

La proclamación oficial permitirá formalizar los resultados de la segunda vuelta presidencial desarrollada el pasado 7 de junio.

Según el cómputo oficial de la ONPE, al 100 % de actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 49,865 %.

Credenciales se entregarán el 15 de julio

Valdivia recordó que la ceremonia de entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora se realizará el 15 de julio en el Gran Teatro Nacional.

Explicó que, una vez proclamados oficialmente los resultados, las organizaciones políticas podrán acceder de forma electrónica a las credenciales, mientras que el acto protocolar se desarrollará en la fecha prevista.

Asimismo, indicó que el proceso electoral concluirá formalmente cuando el Pleno del JNE emita la resolución que declara cerrado el proceso, luego de recibir los informes finales de los Jurados Electorales Especiales.