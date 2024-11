La segunda edición de Rock Patrio reúne a tres de los mejores exponentes de la escena peruana: Mar de copas, Amén, Salim y Manolo (Ex Libido) y como invitado especial a No Recomendable que estará con banda completa. El evento es organizado por On The Rocks Concerts, empresa que durante el presente año ha realizado más de 35 conciertos, abriendo espacios en los que el rock peruano es el protagonista.

“Rock Patrio nace del pedido de la gente, quieren ver juntos a las bandas de rock que mueven masas Perú. En esta primera edición hemos tomado muy en cuenta el pedido de la gente por ver a estos 3 exponentes en un mismo escenario. Nuestro principal objetivo como empresa es seguir impulsando el rock peruano”, comenta Pierre Cárdenas, productor del evento.

“También hemos convocado a No Recomendable, es uno de los cantautores más versátiles de la escena y estamos seguros que será el complemente perfecto de la noche. Cada uno de los artistas hará un recorrido de su discografía, ofreciendo al público una noche vibrante”, explica Pierre Cárdenas, cabeza creativa de On Te Rock Concerts.

El festival Rock Patrio se realizará este sábado 7 de diciembre en el CC Festiva del Centro de Lima. Entradas disponibles en Joinnus.