Samahara Lobatón sorprendió a los televidentes peruanos al presentarse en exclusiva en el programa de Magaly Medina, para contar sobre su reconciliación con el padre de su hija. Además, reveló detalles sobre el romance de Melissa Klug con Jesús Barco.

La engreída de Melissa también se animó a contar sobre el presupuesto que gastó en el primer cumpleaños de su pequeña, revelando que no fue canje, pues pagó por cada decoración que se vio en la fiesta.

“Tú no vas a trabajar siempre por canjes, todo el mundo cobra, La publicidad se paga aquí y en la china”, contó Samahara cuando fue consultada sobre las marcas que promociona en su cuenta de Instagram.

Samahara también reveló que está haciendo campañas para centros comerciales junto a su hermana y está trabajando en otras que ya revelará en las próximas semanas. Además, aclaró que no pagó 120 mil soles por la fiesta de su bebé y el monto real fue menor a 60 mil soles.

Samahara Lobatón revela el verdadero motivo por el que decidió regresar con Youna

La joven influencer se sinceró y confesó por qué decidió reconciliarse con Youna luego que ambos protagonizaran episodios de violencia, situación que los llevó a decidir separarse.

“Hace seis meses, Youna viene ‘remándola’, como se dice, para tener a su familia de nuevo. Si bien es cierto fuimos papás muy jóvenes, y yo embarazada con las hormonas revueltas, tuvimos bastantes problemas y decidimos separarnos, pero veo que él ama a mi hija. Es un papá”, sostuvo la exchica reality.

Luego continuó con: “él se comprometió con su hija. Conoce a su hija de pies a cabeza, la hace dormir, o sea, nunca en mi vida mi papá me ha hecho dormir a mí, nunca me ha bañado, nunca me ha cambiado”.

