Tras conocerse que Samahara Lobatón y su pareja Jonathan Horna Feijoo, más conocido como ‘Youna’, se encuentran detenidos en la comisaría de La Perla por presuntas agresiones entre ambos, el padre de la exchica reality, Abel Lobatón, llegó hasta la dependencia policial para saber más sobre la situación de su hija.

Aunque no pudo conversar con Samahara Lobatón, el exfutbolista aseguró que su hija se encuentra tranquila y que hasta el momento no ha dado su manifestación.

“Es un problema entre pareja y que yo sepa es la primera vez. Ellos son personas adultas y lo deben solucionar de la mejor manera. Simplemente estoy acá como papá y abuelo”, comentó Abel Lobatón al ser abordado por la prensa a su salida de la comisaría.

Asimismo, Abel Lobatón sostuvo que la bebé de apenas dos meses, fruto de la relación entre Samahara y Youna, se encuentra bajo el cuidado de su abuela Melissa Klug.

“Yo no he podido hablar con Samahara. La bebé está con la abuela, Melissa, la única abuela que tiene”, señaló.

Respecto a la opinión que tiene sobre la pareja de su hija Samahara Lobatón, Abel Lobatón no quiso entrar en detalles e indicó que solo puede apoyarla en sus decisiones.

“Cuando una persona es adulta y decide con quién estar o con quién no estar, tú no puedes hacer más nada. Simplemente apoyarla y ya está. Yo no puedo definir a nadie por un problema, simplemente tienen que solucionar el problema y ya está”, manifestó Lobatón.

