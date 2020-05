Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, explicó el porqué negó que esté embarazada, diciendo que era como la quinta vez que le hacían la misma pregunta, causándole incomodidad.

“Es como la 5ta vez que me embarazan en lo que va del año. ¿No hay nada mejor que inventarse? El día que lo esté y yo quiera decirlo, créanme que lo haré, mientras no se inventen! Gracias”, escribió Lobatón hace más de 10 días en su cuenta de Instagram.

Samahara Lobatón explica por qué negó que estuvo embarazada (VIDEO)

¿Por qué lo negó?

En esta ocasión, mediante la misma red social, aclaró que no quiso negar a su hijo, sino que la noticia de que estaba en gestación aún no era contada a todos sus familiares, por lo que decidió despejar el rumor para no perder la magia de la sorpresa.

“Faltaban dos personas para contarles en nuestra familia y era mi bisabuela, que es mi mamá, y la abuela de Youna (su novio). Es cuando sale el rumor de que estaba embarazada. No lo hice por negar a mi hijo para nada, es lo que menos quería, pero lo que sí no quería era que ellas se enteraran de esa forma ni que me obligaran a contarlo. Entonces, ese día cuando dije que era mentira porque en realidad ya lo habían dicho varias veces en el año”, expresó la hija de Melissa Klug.

“Agarré y llamé a mi bisabuela para contarle. Le dije mamá, estoy embarazada, vas a tener un tataranieto y se puso feliz, se puso a saltar en un pie. Por el lado de Youna, habló con su abuela y se lo contó. Las dos reaccionaron bien y cuando todos nuestros familiares sabían, dijimos que era momento, pero vamos a dejar que esto se calme un poco”, agregó.

¿Fue ella quien le contó a sus padres?

Samahara Lobatón también reveló que fue ella quien le contó a sus padres de que estaba embarazada y no se refirió de manera directa sobre la reacción de Melissa Klug, pero sí de su padre, Abel Lobatón.

“A las primeras personas que les conté fueron a mis hermanas y a una tía que le tengo muchísima confianza. Después de ellas tres, empezamos a pasar la noticia hasta que tuve que hablar con mi mamá y papá. Obviamente, no esperaba a que tuvieran la mejor reacción del mundo, pero como en algún momento lo he dicho, yo vivo sola hace un año y me mantengo sola, no esperaba tampoco que me gritaran o cosas así. Mi papá lo tomó bien”, indicó.

