Rodrigo González reveló que Samahara Lobatón fue internada en una clínica local luego de que Youna, el padre de su hija, la haya desmentido en ‘Magaly TV: La Firme’.

“ Samahara ha sido internada en una clínica local, por ahí está Bryan Torres. ¿Qué es lo que podido pasar y por qué ha ido para auxiliarla?, en breve en tu pantalla ”, expresó ‘Peluchín’.

En ese sentido, Rodrigo le preguntó a Gigi Mitre sobre los presuntos rumores de embarazo de la hija de Melissa Klug.

“ Lo ha negado, pero, ¿tú crees algo de lo que pueda salir de su boca? Es una decisión personal confesarlo, pero cada vez que yo te he dicho que alguien ha estado embarazada, lo ha estado, no me voy a arriesgar a decir algo así si no tengo una fuente muy cercana, yo cuento lo que sé, pero los únicos autorizados en soltar datos son los protagonistas ”, añadió González.

Un reportero de ‘Amor y Fuego’ le consultó a Bryan Torres, pareja de Samahara, sobre la salud de la influencer, no obstante, solo atinó a decir que se encontraban en Emergencias.

Luego, dicho programa difundió un clip donde se le ve a Samahara Lobatón totalmente cubierta con una polera pero no quiso dar ninguna declaración al respecto.