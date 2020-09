Tras haber celebrado el baby shower de su pequeña hija en compañía de su familia, Samahara Lobatón compartió en las redes sociales un emotivo mensaje dedicado a su bebé.

“Eres el amor más bonito y perfecto que tengo es inexplicable lo que siento por ti, cada patadita de amor que me das me llenan el alma de una forma inexplicable, estoy enamorada y aún no nos hemos visto cara a cara”, se lee al inicio de su mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la segunda hija de Melissa Klug decidió responder a aquellos que la critican por haber salido embarazada a su corta edad.

“Soy una mujer con metas cortas y largas bien puestas, estoy cumpliendo todo lo que me propuse para ti antes de que llegues para que te sientas orgullosa de tu mamá, porque si soy chibola como dicen pero una chibola que se puso bien los pantalones y está logrando todo por su familia. Te amo mi amor, te estoy esperando”, agregó Samahara Lobatón en su extenso mensaje.

Como se sabe, Samahara Lobatón se encuentra en la ‘dulce espera’ de su primera hija producto de su relación con su enamorado Youna.

