Samahara Lobatón respondió nuevamente a Youna luego de sus declaraciones en “Magaly TV La Firme”. La influencer decidió revelar parte de los chats que intercambió con su expareja y utilizó sus redes sociales para defenderse y fijar su posición en medio del nuevo enfrentamiento por su hija.

La hija de Melissa Klug respondió a las declaraciones de Youna, quien afirmó que Samahara Lobatón condicionaría su encuentro con la menor a que él acepte compartir tiempo con ambas. Frente a ello, la influencer mostró parte de las conversaciones que mantuvo con su expareja y dejó en claro que no modificará el viaje que tiene previsto realizar junto a sus hijas, Xianna y Ainara.

En primer lugar, Samahara compartió una publicación relacionada con las personas “narcisistas”, que varios de sus seguidores interpretaron como una indirecta hacia su expareja. Con este mensaje, la influencer evidenció su incomodidad ante las versiones difundidas por Youna y señaló que no espera recibir una disculpa de su parte.

El mensaje que difundió decía: “ Por tu salud mental: no esperes una disculpa de una persona narcisista. En su cuento no hizo nada mal, y si lo hizo fue por tu culpa ”. Poco después, agregó otra frase que también llamó la atención: “La historia se cuenta sola...”.

Samahara decidió compartir más adelante una conversación que mantuvo con Youna a través de WhatsApp. En los mensajes, el barbero le planteó hacer una transmisión en vivo juntos para demostrar que entre ambos no había ningún problema. Ante ello, la influencer respondió que se presentaría acompañada de Xianna y Ainara.

La conversación decía: “Youna: ¿Vas a venir mañana? / Samahara: ¿Por qué te importa eso? / Youna: Para hacer un live contigo. Los 2 juntos. Y decir que no tenemos problema ninguno. Y ya / Samahara: Si voy a ir con Xianna y Ainara” . Posteriormente, Youna agregó: “Para que vean que yo no te intento dejar mal y te sigan apoyando. Pero yo no voy a parar mi vida por ti, yo hago lo que yo quiero con quien yo quiera”.

Luego de compartir la captura, Samahara dejó que sus seguidores sacaran sus propias conclusiones sobre la conversación. La creadora de contenido también cuestionó la intención que, desde su perspectiva, habría tenido su expareja al plantearle realizar la transmisión en vivo.

“ ¡JAJAJAJA! Ya ustedes pueden juzgar por sí solas. ¡Él no quiere hate, él quiere que el hate lo tenga yo! Simple ”, escribió. De esta manera, volvió a marcar distancia de la versión que Youna había expuesto en televisión.

En su último pronunciamiento, Samahara recordó el respaldo que, según su versión, recibió Youna por parte de su familia años atrás. “ ¡Esta vez no me voy a callar! Cuando no tenías ni cómo pagar tu renta, estuvo mi mamá y mi familia para ti, cuando no tenías apoyo estuve yo y mi familia, deja de mentirle a todo el mundo. ¡Has vuelto a ser el Yonathan de hace 4 años cuando nos separamos! ”, expresó.

Samahara expone chats de Youna tras ser acusada de impedirle ver a su hija.