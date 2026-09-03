Pamela López reveló que Paco Bazán intentó besarla durante un encuentro que ambos tuvieron en una discoteca, en diciembre de 2024.

La empresaria relató el episodio durante una entrevista en el programa ‘Sin más que decir’, donde también recordó que previamente había recibido mensajes y audios religiosos del exarquero.

“Me comienza a mandar una serie de audios y mensajes cristianos”, contó López sobre las primeras comunicaciones que recibió de Bazán.

La empresaria aseguró que en aquel momento no tenía ningún vínculo personal con él e incluso desconocía quién era. “Yo no sabía quién era Paco, nunca había tenido contacto con él”, señaló.

Según su versión, Bazán estaba celebrando junto a otras personas cuando se acercó al grupo de amigas con el que ella se encontraba.

“Él estaba celebrando, estaba bien alegrón y se me acerca y quiso besarme”, afirmó López, quien sostuvo que rechazó el acercamiento porque estaba “en otras”.