Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al mostrar por primera vez su ‘pancita’ de embarazada a sus cuatro meses y una semana de gestación, luego de haber hecho público hace unos días su embarazo producto de su relación con su novio Youna.

A través de sus historias de Instagram, la exintegrante de ‘Combate’ publicó un video en el que deja ver su abultado vientre mientras se graba con su propio celular frente al espejo.

Samahara Lobatón muestra por primera vez su ‘pancita’ de embarazada. (Video: Instagram)

“Para todas las que están muriendo por ver mi barriguita, ahí está. Esta es y está literalmente grandaza”, dice Samahara Lobatón mientras se toca el vientre.

Cabe mencionar que la segunda hija de Melissa Klug no ha dudado en compartir cada detalle de su embarazo con sus seguidores, desde que dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram.

“Y un ser maravilloso viene camino al mundo. Me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad velar por ti y porque todo a nuestro alrededor esté súper bien. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro!”, escribió la exchica reality en un extenso mensaje.

Pareja de Samahara Lobatón se pronuncia

Youna, la pareja de Samahara Lobatón, también compartió la ecografía de su bebé a través de las redes sociales y envió un emotivo mensaje sobre la nueva etapa que le ha tocado vivir ahora que se convertirán en padres por primera vez.

“No dejo de pensar en el futuro con miedo de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo, el miedo de no saber cuidarte me embarga, pero la felicidad de poder tenerte en mis manos es mucho más”, escribió el joven en su cuenta de Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Samahara Lobatón revela cómo se enteró de su embarazo

Samahara Lobatón revela cómo se enteró de su embarazo. (Video: Instagram)