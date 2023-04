Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, reveló cómo le ha ido a su hija en la escuela desde que se mudó a Virginia, Estados Unidos, junto a su pareja, Youna.

Cabe mencionar que la influencer dio a conocer, en febrero del 2023, que se iría a vivir al extranjero en busca de darle una mejor de calidad de vida a la menor.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Abel Lobatón respondió a sus seguidoras que le consultaban por el estado de la pequeña en un nuevo país.

“¡Feliz! Se adaptó súper rápido. El idioma no es un problema para ella. Pd: Considero que fue más fácil para ella porque siempre desde bebé le he puesto dibujos o canciones para niños en inglés. Hasta el día de hoy ella no ve dibujos en español casi nunca. Me siento orgullosa de ti”, expresó.

Samahara Lobatón tras mudarse a Estados Unidos: “Le estoy dando un mejor futuro a mi hija”

En una entrevista para “Magaly Tv La Firme”, la joven reveló que su hija, de dos años de edad, asiste a una escuela en la ciudad de Virginia. “Me voy en un momento que agarro mi rumbo, voy por mis sueños y aquí estoy. Igual la estabilidad, el mundo, la vida es completamente distinta y le estoy dando un mejor futuro a mi hija”, señaló.

Además, Lobatón aseguró que gana dinero con su trabajo como influencer a través de sus redes sociales. “Yo sigo trabajando desde mis redes sociales, sigo teniendo contratos con marcas. Mi nivel de vida en Perú no era básico. Xianna (su hija) iba a un súper nido que también era caro. Cobro en dólares, no cobro en soles”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO