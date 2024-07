Samahara Lobatón busca paz y tranquilidad. La influencer con su avanzado estado de gestación, afirmó que desea llevar un embarazo responsable y por ese motivo ya no desea entredichos públicos con el papá del bebé, Bryan Torres.

“Todo lo hago por mi bebé y este tiempo me ha servido para estar tranquila. No deseo escándalos ¿Sobre si regresé o no con Bryan? Eso queda para mí y no quiero entrar en detalles para que luego digan muchas cosas y lo hago para cuidar a mi bebé, no quiero escándalos”, expresó Samahara Lobatón.

Samahara también afirmó que se ha dado cuenta de que algunos problemas personales se le escaparon de las manos. Por otro lado, comentó que la relación con su mamá va muy bien. Pese a que no comparte muchas de sus acciones.

“Muy bien, me comunico con mamá y espero que llegue pronto de viaje Todo está bien entre nosotras, al igual que con mi papá”, finalizó.

Samahara Lobatón asistió al estreno del ¨Gran circo Estelar¨, de Brenda Carvalho y ¨Vaguito¨, ubicado frente a Mall del Sur, junto a su papá Abel Lobatón y toda su familia.

ABEL LOBATON ACONSEJA A SU HIJA Y A BRYAN

El exfutbolista Abel Lobatón, señaló que ha conversado tanto con Samahara y su exyerno Bryan Torres, para poner fin a los entredichos públicos que han tenido.

¨Conversé con ambos y están tranquilos. Siempre les aconsejo que conversen por el bien de la familia y por suerte, al parecer me hacen caso¨, finalizó.

