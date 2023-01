La Miss Grand Perú 2021, Samantha Batallanos, negó tener una relación sentimental con el exboxeador Jonathan Maicelo a pesar de haber sido “ampayados” en más de una ocasión.

En una entrevista para “Amor y Fuego”, la modelo fue cuestionada si mantenía un romance, a lo que se rehusó a afirmar. “Uno nunca sabe qué pueda pasar, Maicelo es una linda persona y sí hemos compartido. Pero uno no sabe que pueda pasar, para que adelantarme a decir algo, siento que todavía no debía decir algo”, expresó.

Asimismo, Batallanos insistió en asegurar que no intenta “ocultar algo” con el deportista. “Aún no estoy lista para decir si estoy o no estoy (…) Si esto de verdad florece podría contar, pero ahora prefiero reservarme”, mencionó.

¿Quién es Samantha Batallanos? La modelo que fue ampayada con Jonathan Maicelo y Duilio Vallebuona

Batallanos, de 29 años, nació en el populoso distrito de San Juan de Miraflores. La joven se inició en el mundo del modelaje con apenas 15 años, pero fue en el 2019 que dio su gran salto tras participar en el Miss Perú, y fue coronada como Miss Grand Perú 2021.

También tuvo un breve paso por el efímero programa ‘Mi gente dice’. Sin embargo, su nombre empezó a sonar en la farándula local por su relación sentimental con Alexander Blas, ‘el príncipe de Gamarra’. Incluso tuvieron intenciones de casarse; sin embargo, el noviazgo no prosperó.

En junio de 2022, Samantha Batallanos volvió a acaparar las portadas de los medios luego que estuviera invitada como parte de las acompañantes del magnate Dan Bilzerian.