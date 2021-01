El próximo 1 de mayo, el peruano Sammy Sadovnik cumple 21 años viviendo en Miami, ciudad que es su base de operaciones y desde donde desarrolla su carrera de periodista, narrador y comentarista deportivo. “Fue probablemente una decisión complicada en el momento en que la tomé, pero fue la mejor, sin lugar a dudas. El crecimiento profesional y personal ha sido indudable”, dice a Correo el comunicador que trabaja para Telemundo Deportes y FDP radio.

Tienes una carrera destacada en los Estados Unidos pero tus bases las llevaste desde el Perú..

Totalmente, y te digo una cosa, la televisión, la radio y los medios en los que trabajé hace más de 20 años, cuando no había internet y todo los adelantos de hoy, ha sido mi mejor escuela. Salir a la cancha, ensuciarte los zapatos, buscar información en la biblioteca, fueron elementos únicos para el aprendizaje, ahora todo se consigue por un click, no digo que sea más fácil ahora, pero hay diferencias.

¿El profesional peruano que se desarrolla en televisión es competitivo fuera?

Definitivamente sí, la práctica diaria te forma como profesional y aprendes mucho más al margen de los estudios universitarios. Los peruanos sabemos de eso, porque siempre hemos trabajado duro y hasta con recursos limitados. Aquí en Miami hay periodistas, editores, productores, camarógrafos peruanos que yo recuerdo haber conocido en Lima y no tienen absolutamente nada que envidiarles a colegas argentinos, mexicanos y colombianos.

Una constante preparación es básica para mantenerse...

Si no estás permanentemente actualizado a todo nivel estás frito, hay que prepararse mucho y leer. Aquí he aprendido a estar pendiente de cada detalle respecto a los contenidos, con muchas reuniones de preproducción que es importante para manejar un adecuado nivel de preparación. Imagínate cubrir los Juegos Olímpicos y tener que manejar conocimientos de diversos deportes; no todo es fútbol.

Hoy además de la lógica competencia profesional hay que enfrentarse a los influencers en los medios.

Hay un cierto sentido de frustración en algún momento cuando un ejecutivo te dice: ‘mira ese muchacho o esa chica tienen un millón de seguidores y cientos de miles de likes’. Hay colegas de mi generación que saltamos por eso, porque puedes tener un millón de seguidores, pero eso no va proporcionalmente a tu capacidad intelectual, o tu preparación. Puedes tener un millón de seguidores, porque los compras o pones una foto atrevida, pero yo prefiero tener 10 mil y que sea gente medianamente inteligente la que me siga.

¿También hay que ser inteligente para poner una sana distancia entre el periodista deportivo y los dirigentes?

Todos estos años he tratado de mantener respeto, pero no amistad profunda con directivos o jugadores que están hoy en actividad, cuando ya no lo están es diferente. Lo ideal es mantener la prudencia y no ligar lazos estrechos que te impidan criticar a alguien y decirle lo que no está bien.

¿Los Juegos Olímpicos de Tokio se llevarán a cabo a pesar de la pandemia?

Todo este asunto de la crisis sanitaria mundial es tan dinámico y cambiante que nadie sabe qué va a pasar. Hasta el año pasado te aseguraban que de todas maneras se desarrollaban los juegos en el 2021. pero mira como está lo de la segunda ola en todo el mundo, es un desastre. Por allí he leído que lo podrían cancelar.

Lo que no se están cancelando son los partidos de fútbol. ¿Son rentables sin público?

No, porque más allá de que puedas tener ingresos por derechos de televisión y de los patrocinadores, sin público en la tribuna y con todo lo que genera eso, los partidos no son definitivamente rentables.

¿Dejando de lado tu intenso trabajo, en algún momento aparece la nostalgia por el Perú?

Sí. Se extrañan los afectos, a los amigos con los que puedes conversar y salir a tomar una cerveza, eso no quiere decir que aquí en Miami no los tenga, pero la vorágine del trabajo no me deja espacio para muchas cosas. Yo trabajo de lunes a domingo y no me quejo, vivo más rápido acá, pero siempre vienen los buenos recuerdos de tu tierra que nunca se irán.

Sammy Sadovnik

Periodista. Después de debutar precozmente en la radio, ingresa a la televisión a los 17 años para conducir al lado de Pablo de Madalengoitia. Luego de presentar espacios musicales y de entretenimiento enrumba hacia los deportes.