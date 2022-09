El creador del portal “Instarándula”, Samuel Suárez, arremetió contra el programa de Gisela Valcárcel, “La Gran Estrella”. El reality de baile y canto anunció recientemente que hoy 24 de setiembre será su gala final.

El periodista fue consultado sobre qué opinaba acerca de la inesperada culminación del concurso tras estar al aire durante siete semanas. “Desde antes que saliera sabía que no iba a triunfar, no iba a tener éxito, que estaba mal, porque no es lo de ella”, expresó.

“Y se lo dijimos hasta el cansancio, ‘por las puras es’, ‘este programa está bien aburrido’ y los números lo reflejaron”, agregó Suárez.

Asimismo, el comunicador criticó la elección de sus miembros del jurado y las “reinas” que se encargaron de entrenar a los participantes. “Al final no sabíamos si eran jurado o coach, si era coach camuflada, Sergio George que estaba ahí sentado y pasó desapercibido”, indicó.

Finalmente, el popular “Samu” aconsejó a Valcárcel en volver a su anterior formato con estrellas del espectáculo. “Piensen y evalúen el ‘circo romano’ al que nos ha tenido acostumbrados todo el tiempo, yo creo creo que sí le funcionaría muy bien”, mencionó.

“La Gran Estrella”: ¿Quiénes son los finalistas y qué se llevará el ganador?

Este sábado 24 de setiembre se llevará a cabo la esperada final de “La Gran Estrella”. Gisela Valcárcel le dirá adiós al reality de canto, baile y actuación después de ocho semanas.

La ‘Señito’ alista un prometedor show para la última edición del programa con artistas invitados, entre ellos Cielo Torres, Sandra Muente y Estrella Torres. Además, contará con un jurado vip conformado por Susana Baca, Leslie Shaw, Miguel Álvarez y Fiorella Cayo.

¿Qué se llevará el ganador?

El participante que logre imponerse en esta octava y última gala se llevará a casa la suma de 20 mil soles en efectivo, la producción musical de su primera canción, además del trofeo

¿Quiénes son los finalistas?

“La Gran Estrella” se estrenó el pasado 6 de agosto con un total de 12 participantes, sin embargo, solo cinco lograron llegar a la gran final de la competencia, ellos son Julio Norabuena, Indira Orbegozo, Nicolás Strauss, Massiel Málaga, Yadira Sosa y Karla Zapata.

