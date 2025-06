Sandra Mathews, expareja de Farid Odé y madre de su menor hija, se pronunció tras la pelea que protagonizó el empresario con Javier Blondet, actual pareja de Mariella Zanetti.

Mediante redes sociales, la modelo publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde lamentó dicho incidente que involucra a su familia.

“ Me encuentro fuera del país, sin embargo, estoy plenamente informada de todo lo que viene ocurriendo, especialmente por lo que me comunica mi hija y también por su padre. Lamento profundamente que este tipo de situaciones trasciendan a la prensa, pues considero que no deberían ventilarse asuntos familiares de esta manera ”, expresó.

Asimismo, Mathews recordó que las agresiones contra la hija mayor de Farid no son nuevas y lamentó que la exvedette prefiera respaldar a su pareja.

“ He sido testigo por medio de lo que contaba Farid de cómo, en diversas oportunidades han tenido actitudes verbales inapropiadas hacia su hija mayor. Me cuesta comprender cómo una madre puede anteponer a una pareja sentimental por encima del bienestar emocional y psicológico de su propia hija. En lo personal, jamás permitiría que un hombre maltrate psicológicamente a mi hija. Para mí, los valores están claros: Primero está Dios, luego mi hija ”, expresó.

Sandra defendió a su hija y se mostró orgullosa porque defendió a su padre en la pelea: “ Considero que la reacción de mi hija en defensa de su padre y de su hermana mayor es completamente válida. Es natural y digno que un hijo defienda a quienes ama ”.

Además, la modelo le envió un mensaje a Zanetti y le pidió que no vuelva a insultar a su hija, pues la llamó “estúpida”.

“ Ahora bien, me dirijo expresamente a usted, señora: la menor a quien ha llamado ‘estúpida’ es, además de ser una menor de edad, hermana de su propia hija, y como tal, merece respeto. Le exijo que cuide sus palabras. No estoy dispuesta a tolerar ningún tipo de agresión verbal hacia mi hija. He madurado y ya no tengo 18 años para quedarme callada frente a ofensas personales. Hoy usted ha tocado una fibra muy sensible en mi vida: mi hija. Por ello me veo en la obligación de expresarle con claridad que no permitiré que nadie, absolutamente nadie, se meta con ella, ni siquiera su propio padre ”, agregó.

Sandra Mathews cuestionó que Mariella Zanetti se presente como una buena madre cuando sus acciones demuestran lo contrario. Por eso le advirtió de que si continúa agrediendo verbalmente a su hija, la denunciará.

“ Le ruego que no vuelva a referirse a mi hija de manera ofensiva, pues de hacerlo, me veré obligada a tomar acciones legales. Ella es menor de edad, y como madre, es mi deber protegerla ”, sostuvo.

“ Sus constantes actitudes y comentarios confirman lo que desde hace mucho tiempo sé: usted nunca ha querido a mi hija. Esto, además, me fue manifestado en su momento por el mismo padre de mi hija. No obstante, a estas alturas, eso ya no me interesa. Para mi hija, su verdadera familia es su hermana, no usted ”, añadió.

“ Es todo lo que tengo que decir. Le exijo que se abstenga de cualquier comentario ofensivo en adelante. A partir de ahora, sus palabras tendrán consecuencias ”, concluyó Sandra Mathews.