Sandra Vergara regresa a la ficción con un papel del que marca sana distancia desde un inicio. En el melodrama “Dos hermanas” -que empezó a grabarse el año pasado y que se suspendió por la pandemia-, la actriz da vida a una mujer que hará de todo por mantener a su familia unida, incluso a costa de ella misma.

“Mi personaje es Betsy, una mujer que ama incondicionalmente a su familia y que -para mí- tiene esta idea anticuada que ‘nada importa más que mantener a los suyos a costa de todo’, incluso siendo víctima del machismo del esposo y dejando que todos se aprovechen de ella”, adelanta la también presentadora de TV.

Betsy es mujer buena que termina siendo mala pero consigo misma…

Claro, es súper buena pero no se cuida ella misma, deja que la pasen por encima, y eso da mucha pena. En la novela se verán escenas súper tristes de Betsy.

¿Hay algún parecido con ella?

Somos muy distintas, solo nos parecemos en los chispazos de alegría y en que ama y pone el hombro por su familia. Sobre lo otro, estoy muy consciente que si uno no se ama a uno mismo, no puede amar a los demás.

Es bueno visibilizar el tema del maltrato a la mujer, aunque como sociedad avanzamos a pasos de tortuga...

Todavía es un viaje cuesta arriba, hay que seguir luchándola porque muchas mujeres llegan a denunciar al agresor, pero a estos no les llega a pasar nada. Esa indignación cae encima del sufrimiento de la mujer violentada.

Sospecho que la generación que viene detrás recién podrá ver cambios significativos en este tema…

Sí, pero yo creo que estamos hablando ahora de años en los que la gente tiene coraje, valentía y lucha por lo que quiere. Estoy viendo que la humanidad no se calla ante la injusticia, están reclamando aquí y en todo el planeta.

¿Aunque sea de poquitos, la sociedad empieza a dar pasos en la dirección correcta?

Y en países donde más se ha avanzado, podemos encontrar ejemplos y seguir estos pasos. Yo creo que esos temas se deben seguir tocando, y en esta novela se habla.

Y en medio de una época muy dura con esta pandemia...

Emocionalmente, todos estamos pasando por subidas y bajadas. Yo he tenido momentos de ansiedad bien feos, incluso ataques de pánico. Al principio, en la cuarentena del 2020 si me chocó, hubo un momento en el que me caí y rendí.

¿Estos episodios aparecieron con esta pandemia o anteriormente ya viviste situaciones similares?

Cuando estoy bajo mucho estrés, me da un poco de ansiedad pero sé manejarlo, aunque en momentos muy fuertes he tenido ataques de pánico. El estrés no me cae muy bien, soy una persona bastante emocional.

¿Cómo lo manejas: tú misma o llevas un acompañamiento profesional?

Empecé a meditar más, a trabajar el tema de la respiración, tengo alguien que me ayuda, con quien converso y me guía un poco, pero por el lado espiritual. No tengo una psicóloga o una psiquiatra, hago esto que llaman psicoterapia alternativa, y en el tema emocional me ha ayudado bastante.

A todos nos ha cambiado la vida completamente...

Nadie ha vivido antes esta ansiedad, sientes constante miedo y es una emoción desgastante. No podía ver noticias todos los días, me hacía mucho daño, lloraba de los nervios, yo pensaba ‘debo estar loca’, pero a mucha gente le ha pasado. Cuando pase todo esto, vamos a tener que dedicarle un tiempo a nuestra salud mental, es súper importante.

Sandra Vergara

37 años. Inició su carrera televisiva a los 9 años, como modelo. Posteriormente apareció en series y novelas peruanas, y en los últimos años la vimos en su faceta de conductora de televisión.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Edith Noeding: Conoce la historia de ‘La gacela de oro’ | Heroínas sin capa