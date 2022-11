Santi Lesmes dijo sentirse contento por su nueva faceta en la conducción de “Arriba mi gente”, donde comparte roles junto a Gianella Neyra, Karina Borrero y Mathías Brivio. Sin embargo, reconoció que sí le afectó que no lo tomara en cuenta en la edición de despedida que hicieron en “En boca de todos”.

“Sí, me quedé con un sinsabor, porque después de tantos días batallando en ‘En Boca de Todos’, eché en falta que el ultimo día no se acordaran de mí, se acordaron de gente que estuvo en pocas ocasiones y a mí, después de tantos años ahí, no”, comentó Lesmes en una entrevista con el portal Infobae.

Asimismo, precisó que le hubiese gustado que emitieran una nota de “los mejores momentos que se vivieron con Santi Lesmes”.

“Creo que me olvidaron, quiero pensar que a lo mejor es un tema de canales, pero sí me hubiera gustado que en ese programa final me hubieran dado dos segundos, aunque sea una mención de los buenos momentos que vivimos con Santi Lesmes”, solo eso.

El exjurado de “El artista del año” sostuvo que se conformaba si al menos hubieran tenido la intención de tener un enlace con él o haberse tomado una foto final en compañía de sus antiguos compañeros.

“Sí, me hubiera gustado un enlace, una llamada, que me digan Santi vente a Pachacamac, no puedes salir en cámara, pero para tomarnos una foto todos al final, porque han sido 5 años con ellos. De hecho, yo he tenido contrato de conductor. Tantos titulares he dado, he cubierto tantas bajas. Eso me ha extrañado, creo que se olvidaron de mí”, puntualizó.

“No sé si (me siento decepcionado), yo vivía en Ica, eran muchos kilómetros de carrera. Sin embargo, cuando me decían Santi, necesitamos que vengas mañana, yo iba, nunca dije que no, porque me sentía parte del equipo. Creo que debieron valorar eso, tal vez no dar mi nombre, pero al menos un collage de fotografías donde salgo compartiendo un momento bonito, no pusieron ni una foto. De hecho, cuando ponían imágenes del recuerdo, muchas veces se escuchaba mi voz, pero jamás mi rostro”, añadió.

