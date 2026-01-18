En una noche de mucho esplendor, belleza, color y música, fue elegida la “Señorita Sechura 2026” que engalanará los festejos por el 32 aniversario de creación política de esta provincia.

El cetro recayó en la bella Saray del Pilar Juárez Ayala, gracias a su beldad, dominio de pasarela y cultura general. Ella fue coronada por la alcaldesa Carmen Rosa Morales, mientras el regidor Benigno de La Cruz le entregó un ramo de rosas. Saray ganó como premio una motocicleta.

También, en esta noche de mucho glamour, fue coronada como “Miss Turismo Sechura 2026” la simpática señorita Fiorella Paiva Ruíz, quien ganó una laptop.

PUEDES VER: Lanzan casting para “Miss Veintiséis de Octubre”

PASACALLE

Como preámbulo a esta elección y coronación, los sechuranos vivieron un divertido y colorido pasacalle de estampas costumbristas y tradiciones culturales que representan la identidad de este pueblo.

Danzas como “La Mariquía y El Negro Viejo”, “Los Sotas”, “Los Garibaldis”, “Los Cuzqueñitos”, “El Barquito”, “Los Reyes Magos”, y representaciones como la religiosidad y la fiesta del carnaval, estuvieron presentes.

La alcaldesa provincial, junto a regidores y otras autoridades locales, encabezaron el desfile de las danzas y manifestaciones culturales representados por colegios públicos y privados convocados por la Ugel Sechura, participando además otras instituciones de base.

Cabe resaltar que la provincia de Sechura fue erigida con la Ley 26920 hace 32 años y para festejarlo la orquesta de cumbia Los Caribeños de Guadalupe animará la fiesta estelar el próximo 29 de enero, desde las 2:00 p.m, en el local Los Rosales de Sechura.

MIRA ESTO: Piura: El Manglar de San Pedro es epicentro del turismo regional

LAS ACTIVIDADES

Habrá además concursos de platos típicos, de dibujo y pintura, feria artesanal agropecuaria, concurso de tejedores de esteras y petates, entre otros.

La comuna ha preparado para el sábado 24 una visita guiada a los lugares turísticos más atractivos de Sechura y el la noche del 28 será la verbena y serenata de aniversario con la presencia de destacados artistas nacionales.

Al día siguiente en su fecha central, Misa Tedeum, paseo de bandera, izamiento y sesión solemne por el XXXII Aniversario Provincial.