El reconocido cantante Norberto Vélez llegará a Lima junto a su orquesta completa y original de Puerto Rico como artista principal de “Desde La Loma Fest”, evento que se realizará este 30 de mayo en el Centro de Convenciones Scencia. La cita también contará con la participación internacional del gran exponente de la salsa Viti Ruiz. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

La organización confirmó oficialmente la destacada cartelera nacional que acompañará a Norberto Vélez en esta gran celebración musical, apostando por artistas peruanos que actualmente vienen marcando la escena salsera y tropical del país. Entre los invitados destacan: Barrio Fino, You Salsa, Zaperoko, Josimar y Angeli Boza, quienes serán parte de una jornada cargada de ritmo, fiesta y sabor latino.

La presencia de estas agrupaciones y artistas nacionales convierte a “Desde La Loma Fest” en uno de los encuentros musicales más importantes de la temporada, fusionando el legado de la salsa internacional con el enorme crecimiento de la escena peruana. Uno de los momentos más esperados será la participación de Viti Ruiz, quien llegará como invitado internacional para deslumbrar a los asistentes con los temas que interpretó su hermano Frankie Ruiz.

Por su parte, Norberto Vélez, reconocido mundialmente por el exitoso formato musical Sesiones Desde La Loma, llega al Perú con su orquesta completa y original de Puerto Rico en uno de los mejores momentos de su carrera. El artista boricua ha logrado conquistar a nuevas generaciones gracias a sus colaboraciones, sesiones en vivo y su capacidad de reunir grandes voces de la música latina en interpretaciones memorables que hoy acumulan millones de reproducciones.