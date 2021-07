Tras haber encantado al mundo interpretando a Daenerys Targaryen en la serie de HBO “Game of Thrones”, Emilia Clarke acaba de confirmar su ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

La actriz inglesa de 34 años reveló en una entrevista con Jimmy Fallon en “The Tonight Show” que formará parte del elenco de “Secret Invasion”, la nueva serie de Marvel Studios para Disney+ que aún no cuenta con fecha de estreno.

“Ya tengo miedo. Las primeras personas de Marvel con las que hablé fueron del equipo de seguridad y estoy convencida de que hay un hombre fuera de mi casa. He visto un coche aparcado ahí durante mucho tiempo y, lo juro por Dios, está de incógnito”, manifestó.

Fallon trató de calmar a su invitada diciéndole que seguramente era muy buena guardando secretos tras haber sido parte de un fenómeno como “GOT”. “Eso pensaba, pero me han estado enseñando... Y no sé qué hacer”, dijo dejando en claro que no podría dar más detalles.

Thomas Bezucha y Ali Selim son los directores de “Secret Invasion”, que ha sido escrita y producida por Kyle Bradstreet. Además de Ben Mendelsohn como Talos, Samuel L. Jackson como Nick Fury, y Emilia Clarke en un personaje que aún no se conoce, la serie también contará con Kingsley Ben-Adir como villano.

Emilia Clarke ha participado en franquicias como Terminator (”Terminator: Génesis”) o Star Wars (”Han Solo: Una historia de Star Wars”) y protagonizó películas como “Me before you” (”Yo antes de ti”), “Last Christmas” (”Ultima Navidad”), entre otras película taquilleras.

