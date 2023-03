Selena Gomez defiende a Hailey Bieber tras amenazas de muerte: “Nadie debería recibir odio. Que todo esto pare”

Selena Gomez decidió defender a Hailey Bieber ante los ‘haters’ que la acosan. La modelo recurrió a la cantante porque en estos últimos meses ha estado recibiendo amenazas de muerte por diferentes vías, debido a que presuntamente Hailey, junto a Kendall y Kylie Jenner, se burlan de Selena.

El malentendido estuvo relacionado a las cejas de Selena Gomez. Pero si bien eso fue lo más sonado en internet, en TikTok y otras redes ha habido cientos de vídeos y ‘clips’ sobre teorías que giran en torno a que Hailey copia a Selena en cada paso que da, o incluso que Hailey y Justin Bieber se van a divorciar el próximo mes de septiembre.

El caso es que tal está siendo el acoso, que la sororidad ha primado, y esto es lo que Selena publicar en su cuenta oficial de Instagram:

“ Hailey Bieber me ha contactado para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte, negatividad y odio. Esto no es lo que promuevo. Nadie debería recibir odio o ‘bullying’. Siempre he abogado por la bondad y, de verdad, quiero que todo esto pare ”.

Como se recuerda, en un concierto de Justin Bieber, los fans del cantante insultaron a Hailey Bieber en pleno concierto, tras la polémica con Selena Gomez.

