Sergio George sobre Yahaira Plasencia: “Es la única que tiene chance de entrar en el mercado norteamericano”

Sergio George le pidió disculpas públicas a Yahaira Plasencia tras decir que no era una artista rentable y que con ella ha tenido pérdidas económicas. El productor se dio cuenta que hacer surgir la carrera de la peruana como los demás que maneja, será a largo plazo.

“ Es un negocio diferente al que hago yo. El que hago yo es invertir en un artista y se demora un tiempo para construir una carrera a largo plazo que demora años. La mayoría de las cantantes y artistas no son rentables, pero no es porque no hay fe en ellos, es porque no se hace negocio así ”, manifestó.

Asimismo, aclaró que seguirá invirtiendo en Yahaira Plasencia a pesar de que las regalías se demoren años en llegar, tal y como le sucedió con DLG, que su ganancia la obtuvo después de 25 años.

“ Yahaira es la única o de las únicas que hay en este país que tiene chance de penetrar en ese mercado (Estados Unidos), por eso sí ”, declaró para el programa ‘América Hoy’.

