En la última edición de América Hoy, se presentó Sergio George, donde reveló que se disculpó con Yahaira Plasencia, por decir en una entrevista que no es rentable musicalmente y que tampoco es su tipo de mujer.

“Yahaira y yo siempre bromeamos. Me disculpé con ella, yo hablé en la entrevista como hablo con ella. Nos conocemos bastante bien. Yo no soy de Perú, no vivo acá, así que lo que pasa aquí no rebota allá, entonces no me afecta ni a la carrera de ella afuera. Fue muy inocente de parte mía, por eso me disculpé con ella”, expresó Sergio George.

Además, el productor musical reveló que cuando conoció a la salsera tenía pareja, por lo que no le interesa su vida amorosa . “Me interesa que se enfoque en su trabajo, nunca dije que dejara su relación, no me molesta que haya estado con Jair”.

Sergio George sobre Yahaira Plasencia

