José Carlos Mejía, abogado del cantante John Kelvin, declaró para el programa “Magaly TV La Firme” sobre la sentencia contra su patrocinado.

El cumbiambero fue hallado culpable de agredir y abusar sexualmente de su expareja, Dalia Durán, con quien tiene hijos. El intérprete deberá pagar S/ 10,000 a su expareja y acudir a una terapia.

“Es algo que se ha filtrado a los medios pero no puedo brindar detalles. No tengo la autorización de mi patrocinado. (¿Usted ha hablado con Jhon Kelvin? ¿Qué le ha dicho o le ha comentado) Obviamente esperando que se haga justicia”, señaló el defensor legal.

En otro momento, el especialista manifestó: “Ya se está desarrollando un juicio oral, proceso penal donde obviamente el Ministerio Público inició este requerimiento acusatorio en febrero de este año por 21 años. Yo voy a luchar hasta que se logre justicia. Mi patrocinado nunca cometió el delito de violación. Entonces sería injusto que pase 20 años de su vida por una violación que nunca cometió.

John Kelvin: condenan a 21 años de cárcel a cantante por golpear y violar a su pareja

El Poder Judicial dictó 21 años de cárcel para el intérprete Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido como John Kelvin, por golpear y violar a su pareja, también madre de sus hijos, Dalia Durán.

El Ministerio Público indicóque el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima acogió la denuncia contra Kelvin, presentada por el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Violencia contra la Mujer, por los delitos de agresión en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar, así como violación sexual agravada, en contra de su expareja.

El fiscal adjunto Reynaldo Junior Elías Cantafio fue el encargado de sustentar con medios probatorios la culpabilidad del imputado y consiguió, además, que se imponga una reparación civil de S/ 10,000 en favor de la víctima y la obligatoriedad para el sentenciado de asistir a una terapia.

En diciembre del 2021, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundado el recurso de apelación solicitado por la defensa de Kelvin, contra la medida de prisión preventiva que se le dictó.

Hace algunas semanas, la modelo cubana Dalia Durán se pronunció tras realizarse una audiencia, por dicha denuncia, contra Kelvin. “Yo no confío en sus palabras me duele, porque es el padre de mis hijos, pero eso no quiere decir que justifique nada (…) Yo lo vi mil veces llorar, no creo en sus cambios”, comentó en dicho momento.