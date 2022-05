El Poder Judicial dictó 21 años de cárcel para el intérprete Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido como John Kelvin, por golpear y violar a su pareja, también madre de sus hijos, Dalia Durán.

El Ministerio Público indicó que el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima acogió la denuncia contra Kelvin, presentada por el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Violencia contra la Mujer, por los delitos de agresión en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar, así como violación sexual agravada, en contra de su expareja.

El fiscal adjunto Reynaldo Junior Elías Cantafio fue el encargado de sustentar con medios probatorios la culpabilidad del imputado y consiguió, además, que se imponga una reparación civil de S/ 10,000 en favor de la víctima y la obligatoriedad para el sentenciado de asistir a una terapia.

En diciembre del 2021, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundado el recurso de apelación solicitado por la defensa de Kelvin, contra la medida de prisión preventiva que se le dictó.

Hace algunas semanas, la modelo cubana Dalia Durán se pronunció tras realizarse una audiencia, por dicha denuncia, contra Kelvin. “Yo no confío en sus palabras me duele, porque es el padre de mis hijos, pero eso no quiere decir que justifique nada (…) Yo lo vi mil veces llorar, no creo en sus cambios”, comentó en dicho momento.

Dalia Durán mostró su nuevo hogar en Trapiche del Cono Norte tras ser desalojada de departamento

Dalia Durán, la aún esposa del cantante John Kelvin, fue desalojada del departamento que le alquiló el conductor Andrés Hurtado por unos meses en el distrito de Magdalena del Mar. En medio de este difícil momento en su vida, la cubana conversó con el programa de Magaly Medina y mostró su nuevo hogar en Trapiche del Cono Norte.

Entre lágrimas, la mujer contó que el hermano de John Kelvin le consiguió un pequeño departamento en Trapiche del Cono Norte, donde vivirá junto a sus 4 menores hijos.

“Nunca pensé que iba a pasar por algo así de esta magnitud. Nunca imaginé pasar por todo esto sola. Lo más duro es no tener a mi familia y no poder estar con mi madre cuando más la he necesitado”, expresó entre lágrimas.

Según se pudo observar en imágenes, Dalia Durán tiene todas sus cosas apiladas, algunos objetos siguen en cajas y sus hijos tienen que comer en una pequeña mesa.

Finalmente, Durán recurrió a las cámaras de Magaly Medina para pedir un trabajo y así poder sustentar a sus hijos.

“Yo siempre he estado dispuesta a trabajar en lo que sea. En cualquier cosa que me genere un ingreso para el hogar, siempre me ha gustado trabajar”, sostuvo.

