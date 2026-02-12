La artista peruana-canadiense Shantall Young Oneto regresa a Lima para presentar “Vuelve el Sol”, su nuevo single que marca el inicio de una etapa artística renovada.

La canción estará disponible en todas las plataformas digitales desde el 18 de febrero a las 11:11 a.m., según informó la propia intérprete.

Un mensaje sobre nuevos comienzos

“Vivimos tiempos donde muchas personas atraviesan procesos profundos de transformación. ‘Vuelve el Sol’ es un recordatorio de que incluso después de los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de volver a confiar, respirar y empezar de nuevo”, señaló la artista.

El tema surge como una metáfora sonora sobre los nuevos comienzos tras experiencias de cambio emocional, migratorio y espiritual.

Trayectoria entre Perú y Canadá

Shantall es también creadora del movimiento internacional Voz Medicina – Cantar para Sanar, iniciativa que integra música, conciencia emocional y bienestar.

Ha desarrollado su carrera entre Perú y Canadá, liderando proyectos culturales y educativos enfocados en el uso de la voz como herramienta de transformación personal.

“La voz es el reflejo más honesto de nuestro estado interior. Cuando aprendemos a escucharla y a expresarla con conciencia, no solo hacemos música, también fortalecemos nuestra identidad y nuestro equilibrio emocional”, afirmó.

Shows y actividades en Lima

Como parte del lanzamiento, la artista ofrecerá un show en vivo el 15 de febrero en Rock And Pez.

Además, realizará un show benéfico de la Escuela Di Voz el 26 de febrero y una Master Class que dará inicio a una nueva temporada de su escuela y plataformas formativas.

Las entradas e informes están disponibles a través del número 986 634 170.